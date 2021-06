Brunetta: il Pil italiano potrebbe crescere del 6% nel 2021

Forte ottimismo dal ministro della PA Renato Brunetta a Live In Firenze sulla crescita del Pil prevista per il 2021.

Renato Brunetta, ministro della Pubblica Amministrazione, ha detto a Live In Firenze (CLICCA QUI PER INTERVISTA INTEGRALE) che «salvo smentite dovute a una recrudescenza di una coda delle variabili Covid, la crescita del Pil sarà più verso il +6% che verso il 5, certamente non siamo più al 4%, questo lo dicono tutti ormai». É ottimista dunque il ministro, secondo il quale siamo in una fase di boom e di rimbalzo economico. Ovviamente questi dati vanno contestualizzati con la caduta del Pil del 2020, quando l'economia italiana è calata quasi del 9% (peggio solo la Spagna e il Regno Unito).

Il ministro Brunetta ha anche affermato che se Mario Draghi venisse eletto come Presidente della Repubblica nel 2022 l'Italia ne guadagnerebbe in fiducia e credibilità. Se questo accadesse, si potrebbe creare un «modello semipresidenziale alla francese di fatto», per garantire la spesa dei fondi europei del Recovery Fund.