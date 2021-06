Live In Firenze, Enrico Letta: “Siamo per Draghi premier fino al 2023”

Il segretario del Pd è intervenuto in collegamento da Berlino. Tanti i tempi trattati, dalle proteste dei sindacati al ddl Zan, fino ai rapporti con le altre forze politiche Condividi:

Enrico Letta, segretario del Partito democratico, è uno degli ospiti intervenuti a Live In Firenze (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). Collegato da Berlino, il leader dem ha toccato diversi punti nell’intervista con Fabio Vitale, dalle proteste del mondo del lavoro (“bisogna ascoltare le richieste dei sindacati”) alla tenuta del governo (“Noi siamo per Draghi fino al 2023”).

Ddl Zan, Letta: “I numeri in Parlamento ci sono” vedi anche Sky TG24 Live in Firenze, tutti gli ospiti di oggi. FOTO Il segretario Pd ha parlato del ddl Zan, spiegando che “i numeri in Parlamento ci sono, con la Lega il dialogo non è semplice”. Ha poi aggiunto: “Ho visto che Salvini mi ha mandato un messaggio. Risponderò perché non mi sottraggo. La Lega finora ha fatto solo gesti finalizzati non al cambiamento o al miglioramento del ddl Zan, ma per cancellarlo e affossarlo”.

Letta: "Sette governi in 10 anni segno di una democrazia malata” leggi anche Live In Firenze, le sfide del green nel panel con Starace e Pogutz Letta ha spiegato che “la priorità è che questo governo duri altri due anni, cioè fino alla fine della legislatura. Sette governi in 10 anni, che abbiamo avuto, è il segno di una democrazia malata. Il nostro interesse è avere un governo forte in Europa e che usi bene i fondi” destinati al Paese dal Recovery fund.