Live In Firenze, le sfide del green nel panel con Starace e Pogutz

Starace: necessario un accordo sul prezzo del carbonio

Per proseguire sulla strada della decarbonizzazione, spiega Starace, "manca un accordo globale sul prezzo del carbonio, per stabilire per aziende e governi quale sia il costo di immettere Co2 in atmosfera. Se non si trova un accordo, si cominciano a vedere divergenze tra aree economiche, dazi e si rompe il fronte della lotta al cambiamento climatico. Le aziende hanno una responsabilità importante: capire che quello che dicono viene preso con un peso di verità quasi assoluto. Devono dire che cosa possono fare oggi e 20-30 anni in avanti. Si sentono dire cose che mescolano quello che la tecnologia offre oggi e quello che è ancora scienza del futuro - spiega l'amministratore delegato di Enel - Le aziende hanno una responsabilità per far capire la differenza tra le due cose. Poi c'è un ruolo fattivo, decidere da che parte stare e non tornare indietro. Decarbonizziamo prima noi, per dare l'esempio".

Starace: servono regole e metriche sulla governance per il cambiamento

"Sulla governance si mette meno attenzione - commenta Starace - ma è il fattore più importante, servono regole, servono metriche e trasparenza. Le aziende devono far vedere cosa fanno per la decarbonizzazione in maniera trasparente. Se avviene, gli impegni diventano credibili. Senza impegni misurabili, è difficile che qualcuno accetti la tua leadership. Non è semplice per molte aziende. Per noi è stato un passaggio doloroso, ma una volta fatto si è capito che è stata la scelta giusta".

Starace: legare gli strumenti finanziari al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione

Sugli strumenti finanziari a disposizione delle aziende per portare avanti la decarbonizzazione, Starace spiega: "Tutto è cominciato dalla parola rischio, orientato ai costi della finanza. Perché un green bond deve avere un tasso di interesse più alto? Che senso ha? Se io decarbonizzo l'attività, il mio profilo di rischio deve diminuire. Anni fa abbiamo sondato il mercato negli Usa e abbiamo chiesto: siete d'accordo sul fatto che se entro il 2021 raggiungiamo una certa capacità rinnovabile, il nostro profilo di rischio si abbassa? La risposta è stata sì. E non è logico dunque pagare un tasso di interesse inferiore? La risposta è stata sì. E se non ci riuscissimo entro il 2021, il tasso salirà. Così è nato il primo green bond legato agli obiettivi al mondo. Poi è stato replicato anche in Europa. Così abbiamo legato diversi strumenti finanziari al raggiungimento degli obiettivi".