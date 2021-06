4/10 ©Getty

I focolai hanno avuto origine in un concerto reggaeton nella Plaza de Toros a Palma di Maiorca - che si è tenuto il 15 giugno e dove non sarebbe stato rispettato il distanziamento sociale - e poi in diverse feste in barche e hotel. L'attenzione, in particolare, si concentra ora su nove alberghi di Llucmajor, località balneare venti chilometri da Palma, dove hanno alloggiato molti studenti