Euro 2020, oggi Olanda-Repubblica Ceca e Belgio-Portogallo. DIRETTA

Dopo la vittoria dell’Italia sull’Austria per 2-1 ai supplementari, oggi gli Azzurri conosceranno la prossima avversaria ai quarti. Venerdì prossimo a Monaco di Baviera la squadra di Mancini affronterà la vincente della sfida tra belgi e portoghesi, in programma stasera alle 21. In campo alle 18 invece Olanda-Repubblica Ceca. Ieri si è qualificata anche la Danimarca, che ha battuto 4-0 il Galles