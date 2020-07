8/18 ©Getty

Espulso nella seconda partita della fase a gironi contro gli Stati Uniti per una gomitata a McBride, De Rossi rientrò dalla squalifica giusto in tempo per mettere la sua firma ai calci di rigore nella finale contro la Francia. Oggi il centrocampista romano ha appeso le scarpette al chiodo dopo l'addio alla Roma e la breve esperienza al Boca Juniors. Il suo futuro potrebbe essere in panchina per una nuova carriera da allenatore