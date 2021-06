Euro 2020, Galles-Danimarca 0-4: gol e highlights. VIDEO

La cronaca del match



Il Galles si rende pericoloso in avvio con le sue due stelle, Gareth Bale e Aaron Ramsey, ma prima della mezz'ora sono i danesi a sbloccare il match grazie a Dolberg, con un destro a giro dal limite che trova l'angolino. All'inzio della ripresa Dolberg firma anche il raddoppio a inizio secondo tempo, sfruttando un rinvio sbagliato della difesa. Nel finale la chiudono Maehle e Braithwaite: l'atalantino sul lato destro dell'area, rientra sul mancino e insacca sul primo palo. Poco dopo il giocatore del Barcellona sul filo del fuorigioco controlla e di mancino insacca il poker. Nel finale il Galles resta anche in 10 per il rosso a Wilson.