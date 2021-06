Euro 2020, iniziano gli ottavi: alle 21 Italia-Austria. LIVE

A Euro 2020 iniziano gli ottavi e tornano in campo gli Azzurri. Finita la fase a gironi, oggi inizia quella a eliminazione diretta. E se ad aprire le danze è Galles-Danimarca alle 18, tutta l’attenzione del nostro Paese è per Italia-Austria che si gioca alle 21 a Wembley. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251. Alla vigilia, il ct Roberto Mancini ha caricato la squadra : “Giocheremo in uno stadio fantastico, un tempio così merita rispetto e sarà necessario giocare bene. L'obiettivo è tornare qui. Fino a oggi mi sono divertito molto e voglio continuare a farlo”. Per la formazione rimane ancora qualche dubbio: in particolare, a centrocampo è ballottaggio tra Verratti e Locatelli, con il primo favorito.