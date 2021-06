Euro 2020, oggi Croazia-Spagna e Francia-Svizzera. LIVE

Continuano gli ottavi di Euro 2020. Oggi in programma due partite: alle 18 Croazia-Spagna e alle 21 Francia-Svizzera. Entrambi i match saranno visibili in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251.Ieri, intanto, l’Italia ha conosciuto la sua avversaria per i quarti: venerdì alle 21, a Monaco di Baviera, gli Azzurri sfideranno il Belgio. Lukaku e compagni hanno infatti battuto per 1-0 il Portogallo di Ronaldo ( HIGHLIGHTS ). Continua il suo cammino verso Wembley anche la Repubblica Ceca, che ha vinto 2-0 contro l’Olanda ().