Francesca Jones, malore a Bogotà per la tennista britannica

Momenti di paura al torneo Wta 250 di Bogotà, in Colombia. La tennista britannica Francesca Jones è crollata al suolo mentre stava battendo nel corso dell'incontro con Julia Rieira. La giovane giocatrice, classe 2000, è collassata platealmente: subito sono accordo i medici, il suo staff e l'avversaria per rassicurarsi delle sue condizioni. Dopo qualche minuto, Jones ha lasciato il campo su una sedia a rotelle. Le immagini hanno fatto il giro del web, ricordando la dinamica del problema cardiaco accusato dal calciatore della Fiorentina Edoardo Bove.

Ulteriori accertamenti per capire le cause del malore

La stessa Jones ha poi rassicurato tutti, spiegando di aver avuto un problema cardiaco, legato probabilmente ai 2.640 metri di altitudine di Bogotà. In ogni caso si sottoporrà a ulteriori accertamenti. Francesca Jones, numero 123 del ranking mondiale, è conosciuta anche la sua incredibile determinazione: da bambina fu invitata dai medici a non giocare a tennis in quanto affetta dalla sindrome Ecc, una displasia, che l'ha fatta nascere con due dita in meno alle mani e tre in meno ai piedi. Jones ha invece continuato a giocare, ottenendo risultati a livello internazionale. Lo scorso 30 marzo ha vinto il torneo Itf W75 di Vacaria, in Brasile.