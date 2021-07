Euro 2020, l'Italia trionfa. Oggi l'incontro con Mattarella. LIVE

Draghi: "Grandi individualità e spirito di squadra"

"Gli italiani celebrano il successo della Nazionale ai campionati europei di calcio. Gli Azzurri, guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini, hanno mostrato insieme a grandi individualità un gioco e uno spirito di squadra straordinari". Così Mario Draghi. "Il trofeo torna in Italia dopo più di 50 anni", sottolinea il presidente del Consiglio che, come ormai noto, riceverà nella giornata di lunedì la squadra e lo staff tecnico a Palazzo Chigi, per ringraziarli a nome di tutto il Governo.