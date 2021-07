6/14 ©LaPresse

Guarneri-Emerson - Soprannominato “Lo stopper gentiluomo”, per via delle zero espulsioni in carriera, Aristide Guarneri, storico calciatore dell’Inter, fu uno dei difensori che chiusero agli jugoslavi la porta azzurra nella finale di Roma del 1968. A Wembley, invece, a giocare la finale nella linea difensiva italiana c’era Emerson Palmieri, nato in Brasile ma splendido sostituto dello sfortunato Spinazzola