“Viva l’Italia – La Nazionale di tutti”, l’instant doc di Sky

Il sondaggio realizzato per Sky da Quorum Youtrend

Nel giorno di messa in onda dello speciale, Sky TG24 e Sky Sport 24 diffonderanno nelle principali edizioni dei loro notiziari anche i risultati del sondaggio realizzato per Sky da Quorum Youtrend in cui è stato chiesto alla viva voce dei tifosi cosa rende tanto speciale questa squadra. L’84,3% % degli intervistati si è appassionato a questa Nazionale: per il 20,7 è perché rappresenta un riscatto dopo i mondiali mancati, per il 20,3% invece il motivo è che è un simbolo di rinascita dopo la pandemia. Al 19,2% piace perché c’è un gruppo unito, per il 13,9% rappresenta lo spirito dello sport, al 10,2% piace perché nessuno credeva al successo di questa squadra. Solo poco più del 15% non si è appassionato alla nostra formazione (7,3%) o non ha seguito gli Europei (7,8). Il sondaggio ha poi misurato chi gli italiani considerano il simbolo di questa Nazionale: in testa con grande distacco c’è il Commissario Tecnico Roberto Mancini, con il 28,9%, seguono Federico Chiesa con il 12,1%, Leonardo Spinazzola al 7,3%, Gianluigi Donnarumma al 3,2%, Giorgio Chiellini al 2,7%, Lorenzo Insigne al 2,6%, altri calciatori al 6,7. Non si esprime il 36,6%. La ricerca ha chiesto anche cosa rende questa nazionale diversa dalle altre: per il 21,4% del campione è perché dimostra umiltà e spirito di sacrificio, per il 19,5% non ha stelle, ma spirito di squadra, per il 18,6% fa differenza la leadership di Mancini, mentre per il 13,7% è perché fa un gioco bello da vedere, mentre per il 12,1% i giocatori si divertono e quindi fanno divertire. Non si esprime il 14,7% degli intervistati. E l’amore per la Nazionale non è legato alla vittoria: l’80,2% degli intervistati dice che non cambierà opinione a seconda del risultato della finale di domenica.

Nota metodologica del sondaggio: Sondaggio svolto tra l’8 e il 9 Luglio 2021 con metodologia CAWI su un campione di 602 persone rappresentative della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagata per quote di genere ed età incrociate, stratificate per macroregione di residenza e titolo di studio. Il Margine d’Errore è del +/-4,0%, con un intervallo di confidenza del 95%.