Coppa Italia, Empoli-Bologna 0-3: gol Orsolini e doppietta di Dallinga

La cronaca di Empoli-Bologna 0-3

Al 23' minuto la sblocca Orsolini. Poco dopo, al 29', il raddoppio: gol di Dallinga. Nel primo tempo, in generale, Empoli praticamente mai pericoloso, se non con una conclusione di Solbakken terminata di poco fuori prima dell'intervallo. Nella ripresa, al 51' dilaga il Bologna: arriva la doppietta di Dallinga per il 3-0. Poi Bologna vicino al quarto gol con l'inserimento di Miranda che trova lo spazio per calciare con il sinistro, ma Seghetti alza in angolo.

Il tabellino di Empoli-Bologna

23' Orsolini, 29' e 51' Dallinga

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; De Sciglio, Marianucci (61' Goglichidze), Tosto (46' Pezzella); Gyasi, Kovalenko, Bacci (46' Sambia), Cacace; Fazzini (76' Grassi), Solbakken (61' Esposito); Colombo. All. D'Aversa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria (66' Holm), Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler (82' Dominguez); Orsolini (75' Fabbian), Odgaard (75' Cambiaghi), Ndoye (82' Aebischer); Dallinga. All. Italiano.