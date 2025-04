Calendario Serie A 2025-2026, quando inizia e finisce il campionato

Quando inizierà il campionato di Serie A 2025-26?

A differenza della stagione ancora in corso, non si giocherà nella settimana di Ferragosto. La prima giornata della Serie A 2025/2026 è in programma per domenica 24 agosto 2025, con l’anticipo il 23 agosto, mentre l'ultima giornata si disputerà domenica 24 maggio 2026. Il calciomercato però sarà ancora aperto durante le prime giornate: le trattative della sessione estiva, infatti, termineranno lunedì 1° settembre 2025. La prossima Serie A inizierà quindi con gli anticipi della prima giornata di sabato 23 agosto come aveva preannunciato il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli in un’intervista a Radio Anch’io Sport, su Rai Radio 1 “Posso anticipare che, al 99%, il prossimo campionato inizierà nel weekend del 23-24 agosto. Vogliamo evitare il calcio a Ferragosto”.