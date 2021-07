Euro 2020, finale Italia-Inghilterra: tutto quello che c'è da sapere

La guida completa all'ultimo atto del primo Europeo itinerante della storia, che si disputerà a Londra allo stadio di Wembley: dalle probabili formazioni all'arbitro, dai precedenti tra le due Nazionali alle altre finali disputate in passato dalla Nazionale italiana. La partita è in diretta domenica sera alle 21 su Sky Sport

La finale della sedicesima edizione degli Europei di calcio, la prima in versione itinerante della storia, sarà Italia-Inghilterra (LO SPECIALE EURO 2020). I primi a ottenere il pass sono stati gli Azzurri, che in semifinale hanno battuto la Spagna ai rigori. A raggiungere l’Italia in finale sono stati gli inglesi, che si sono qualificati battendo 2-1 ai tempi supplementari la Danimarca nella seconda semifinale, con il gol decisivo del capitano Harry Kane. La finale si giocherà domenica alle 21 allo stadio Wembley di Londra, lo stesso che ha ospitato le due semifinali e alcune partite delle fasi precedenti. La partita sarà preceduta dalla cerimonia di chiusura degli Europei. Per la finale non ci sarà il maxischermo all'Olimpico di Roma, come stabilito nell'ultima riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza che si è svolto in prefettura il 9 luglio.

Dove e quando si gioca leggi anche Italia-Inghilterra, Mancini: "Per vincere finale bisogna divertirsi" La finale si disputerà allo stadio di Wembley, un vero e proprio tempio del calcio, che potrà ospitare 60mila spettatori dopo l'alleggerimento delle misure anti-Covid rispetto all'inizio della manifestazione. Quello di Londra è uno degli undici impianti che hanno ospitato le 51 partite di Euro 2020. È la prima volta che questo stadio ospita una finale degli Europei. Nel 1996 i campionati si tennero in Inghilterra e la finale si giocò nel vecchio Wembley, lo stadio che oggi non esiste più e che è stato abbattuto quasi vent'anni fa. Dove vedere Italia-Inghilterra Inghilterra-Italia sarà visibile in diretta su Sky domenica alle ore 21 su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Disponibile per gli abbonati anche su Sky Go e su Now TV. Le probabili formazioni Per quanto riguarda l’11 iniziale disegnato dal ct Mancini, si va verso la stessa Italia vista contro la Spagna. Sarebbe la prima volta che il ct conferma l’11 della partita precedente: mai infatti Mancini aveva utilizzato per 2 gare consecutive la stessa squadra. L’Italia dovrebbe quindi scendere in campo con il classico 4-3-3 e il tridente Chiesa-Immobile-Insigne, ed Emerson Palmieri ancora al posto dell'infortunato Spinazzola, con l’altra fascia occupata da Di Lorenzo. Sempre Bonucci-Chiellini la coppia al centro della difesa, e a centrocampo il trio Barella-Jorginho-Verratti. Anche l’Inghilterra potrebbe confermare l’11 visto contro la Danimarca, con Saka, Mount e Sterling alle spalle dell'unica punta Kane. In difesa Walker, Stones, Maguire, e Shaw. E la diga di centrocampo formata da Rice e Phillips.

Le altre finali dell’Italia approfondimento Dai Mondiali '34 a Euro '20: tutte le finali della Nazionale italiana Con la finale di Euro 2020 diventano 11 le finali conquistate dalla Nazionale italiana da quando la nostra selezione partecipa alle manifestazioni internazionali. Sei le vittorie: tre sono del leggendario ct Vittorio Pozzo, che trionfò ai Mondiali del 1934 e del 1938, oltre che alle Olimpiadi del 1936. Nel 1968 l’unica vittoria agli Europei finora, con il 2-0 contro la Jugoslavia grazie alle reti di Riva e Anastasi: era il replay della prima finale (allora non esistevano i tempi supplementari ma si rigiocava il match in caso di pareggio) finita 1-1. L’Italia ha alzato altre due volte la Coppa del Mondo, nel 1982 e nel 2006. Le sconfitte: ai Mondiali 1970 (4-1 contro il Brasile) e 1994 (sconfitta ai rigori sempre contro il Brasile), poi agli Europei 2000 (al golden gol contro la Francia), 2012 (4-0 contro la Spagna). I precedenti tra Italia e Inghilterra Italia e Inghilterra non si sono mai incontrate in una finale di un torneo internazionale, anche perché l’Inghilterra ne ha giocata soltanto una: quella della Coppa del Mondo del 1966 vinta contro la Germania Ovest. L’ultimo confronto risale a una partita amichevole giocata nel 2018 a Wembley e finita in parità. L’ultimo precedente ufficiale tra le due nazionali risale invece ai Mondiali in Brasile del 2014: l’Italia vinse 2-1. Ad arbitrare la partita era l’olandese Bjorn Kuipers, lo stesso che dirigerà questa finale.