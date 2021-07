Euro 2020, Mattarella a Wembley per seguire la finale

Appuntamento per domenica 11 luglio alle 21. Non è la prima volta che un presidente della Repubblica assiste una finale in cui gioca l’Italia. Giorgio Napolitano era a Berlino per i Mondiali del 2006. Così come Sandro Pertini che, nel 1982, assistette dagli spalti del Bernabeu di Madrid alla vittoria dell'Italia sulla Germania per 3-1

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Wembley per assistere alla finale di calcio degli Europei. Lo si apprende da fonti del Quirinale. Italia e Inghilterra si affronteranno domenica 11 luglio alle 21. Dopo la vittoria dell’Italia sulla Spagna, l'Inghilterra si è qualificata mercoledì sera battendo per 2-1, dopo i supplementari, la Danimarca. La finale è sotto i riflettori anche per le misure di sicurezza per contrastare la pandemia di coronavirus, in un paese in cui i contagi sono in crescita a causa della variante Delta.