Euro 2020, in finale sarà Inghilterra-Italia: Danimarca ko 2-1

La Nazionale dei Tre Leoni è in finale nella competizione continentale per la prima volta nella sua storia: ad attenderla ci saranno gli Azzurri. Sconfitta la Danimarca per 2-1 ai supplementari, la rete decisiva è del capitano Kane. Festeggiano il premier Boris Johnson, presente allo stadio con indosso la maglia, e i duchi di Cambridge, che utilizzano l'hashtag #ItsComingHome, il mantra del tifo inglese. L'11 luglio a Wembley sarà presente anche Mattarella

Inghilterra-Italia. Sarà questa la finale degli Europei di calcio, in programma domenica sera a Wembley alle 21. La nazionale allenata dal ct Gareth Southgate ha battuto ieri sera la Danimarca per 2-1 ai supplementari (HIGHLIGHTS – SPECIALE EURO 2020), raggiungendo così gli Azzurri nella finalissima. Dopo 55 anni l'Inghilterra torna in finale in un torneo internazionale, e come già nel 1966 e nella semifinale di questo Europeo potrà contare sul tifo dello stadio di casa. I duchi di Cambridge William e Kate twittano: "La Coppa sta tornando a casa". Boris Johnson, presente allo stadio con la maglia della Nazionale, chiede l'ultimo sforzo: "Vinciamo la finale". E nelle strade inglesi, dopo la vittoria con la Danimarca, è esplosa la festa. Intanto secondo quanto emerge da fonti del Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente a Wembley l'11 luglio.

Kane-gol e Inghilterra in finale, Danimarca fuori con onore vedi anche Euro 2020, Inghilterra in finale contro l'Italia: 2-1 alla Danimarca La Danimarca ha detto addio alla possibilità di disputare la finale con onore, dopo 120 minuti in cui ha dato filo da torcere all'Inghilterra, che è riuscita a prevalere solo ai supplementari con il gol decisivo di Kane dopo la respinta su calcio di rigore. Nei 90 minuti dei tempi regolamentari era stata la Danimarca a passare in vantaggio al 30' con una gran punizione di Damsgaard. Al 39’ il pari inglese grazie a un autogol di Kjaer. A decidere la partita nei supplementari è un rigore - molto contestato dai danesi - concesso per fallo in area di Joakim Maehle su Raheem Sterling. Schmeichel respinge il rigore di Kane ma sulla ribattuto lo stesso capitano inglese è pronto a ribadire in rete. La Nazionale di casa ottiene così il pass per la finale sospinta dall'incessante tifo dei 60 mila presenti sugli spalti dello stadio londinese e diventa così la 13esima finalista nei 60 anni di storia dell'Europeo. Ad attenderla domenica ci saranno gli Azzurri.



Il tweet di Boris Johnson leggi anche Euro 2020, mille tifosi dall'Italia per la finale a Wembley: come fare Un entusiasmo popolare a cui si è unito anche il premier Boris Johnson, presente in tribuna d'onore con indosso la maglia dell'Inghilterra, che al triplice fischio finale ha affidato a Twitter la sua gioia: "Questa sera l'Inghilterra ha giocato con il cuore. Che fantastica prestazione da parte degli uomini di Gareth Southgate. Ora sotto con la finale!". William e Kate: “L’intero Paese sarà con voi” "Che partita, che risultato! Un'enorme prova per l'Inghilterra, l'intero paese sarà con voi domenica", è il tweet dei duchi di Cambridge, William e Kate, diffuso da Kensington Palace. In fondo al tweet l'hashtag "#ItsComingHome", la coppa "sta tornando a casa", lo slogan-mantra che risuona continuamente tra i tifosi inglesi. William, presidente della Federcalcio inglese (Fa) e secondo in linea di successione al trono, era presente allo stadio, mentre Kate - isolata precauzionalmente a casa dopo aver incontrato giorni fa una persona risultata poi contagiata dal Covid - ha visto la partita in tv.