La World Boxing introduce il test genetico: "Vale anche per Khelif"

Anche Imane Khelif dovrà sottoporsi ad un test genetico sul genere sessuale per poter partecipare alle prossime competizioni di pugilato internazionale, a cominciare dall'Eindhoven Box Cup in programma la prossima settimama. Lo ha comunicato la World Boxing, la nuova federazione mondiale di pugilato nata su spunto del Cio in contrapposizione all'Iba. Khelif, durante i giochi di Parigi 2024, era stata al centro di diverse polemiche per i sospetti sul genere, ma era stata chiarito prima dell'oro vinto nella sua categoria che si trattava di atleta intersex. "Abbiamo introdotto questi test per determinare il sesso, e garantire sicurezza ed equità", ha aggiunto ancora la World Boxing.

La decisione in vista del prossimo evento

Dunque, vista la decisione e "alla luce dei piani per l'introduzione di questa politica e delle circostanze particolari che hanno riguardato alcuni pugili che hanno gareggiato alle Olimpiadi di Parigi 2024, la World Boxing ha scritto alla Federazione pugilistica algerina per informarla che a Imane Khelif non sarà consentito partecipare alla categoria femminile all'Eindhoven Box Cup, in programma dal 5 al 10 giugno, o a qualsiasi altro evento della World Boxing finché non si sottoporrà al test di identificazione del sesso", è stato spiegato.

Il test

Come funzonerà il test genetico PCR? Potrà essere effettuato attraverso un tampone nasale o orale, la saliva o il sangue, ha fatto sapere la World Boxing. "Il test PCR è una tecnica di laboratorio utilizzata per rilevare materiale genetico specifico, in questo caso il gene SRY, che rivela la presenza del cromosoma Y, che è un indicatore del sesso biologico", ha riferito ulteriormente.