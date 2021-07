3/16 ©IPA/Fotogramma

FRANCIA – Il pass sanitario, ha annunciato il presidente Emmanuel Macron, sarà esteso già da inizio agosto a caffè, ristoranti, centri commerciali, ma anche aerei, treni, pullman di lunga percorrenza e nelle strutture mediche della Francia. Dal 21 luglio invece per entrare nei cinema, nei teatri e in altri luoghi culturali. Introdotto dal 15 settembre anche l’obbligo vaccinale per il personale sanitario. In poche ore dopo l’annuncio del presidente sono state registrate quasi 1 milione di nuove prenotazioni per il vaccino

Covid Francia, Macron annuncia obbligo di pass sanitario in bar e ristoranti