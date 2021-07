Covid, Merkel: no all'obbligo vaccinale

Sul fronte Covid in Germania con i numeri molto alti di contagi ci potrebbero essere ulteriori forme, sempre più aggressive, di varianti. (BOLLETTINO - MAPPE) La cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato che: "Più persone saranno vaccinate, più saremo liberi". Lo ha sostenuto in una conferenza stampa al fianco del presidente del Robert Koch Institut, il centro epidemiologico tedesco, Lothar Wieler, e del ministro alla Sanità Jens Spahn. Rispondendo a una domanda sulle nuove misure decise per esempio in Francia, Angela Merkel ha chiarito che in Germania non c'è l'intenzione di perseguire la strada dell'obbligo vaccinale.