Il bollettino del ministero della Salute del 14 luglio segnala 2.153 contagi in 24 ore: l’ultima volta sopra i 2mila era stata più di un mese fa, il 10 giugno (2.079). Cresce anche la percentuale di positivi sui tamponi giornalieri. Ancora in calo i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari, tornano a salire le persone in isolamento domiciliare