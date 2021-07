Covid, nove positivi su un volo da Malta: intero aereo in quarantena

Nella giornata di ieri, 13 luglio, nove passeggeri di un volo proveniente da Malta, arrivati all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara sono risultati positivi al coronavirus. Una volta conosciuto l'esito del test effettuato dopo lo sbarco, tutti gli altri passeggeri sono stati posti in isolamento fiduciario, compresi quelli con Green Pass perché considerati contatti stretti. A riferirlo all'Ansa è stato il referente regionale per le

Tutti asintomatici o paucisintomaci

Proprio Albani ha voluto il servizio di screening in aeroporto, che poi è stato disposto ufficialmente dal governatore Marco Marsilio con un'ordinanza: chi arriva da Malta, Regno Unito o Spagna e sbarca in Abruzzo deve sottoporsi a tampone. In questo caso, su 70 passeggeri totali, in 65 hanno fatto il test, mentre i restanti 5 hanno rifiutato avendo il Green Pass. I nove positivi sono tutti giovani, asintomatici o paucisintomatici. Nella giornata di oggi, 14 luglio, sono stati eseguiti altri tamponi sui passeggeri di un volo proveniente da Londra.