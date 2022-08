Rick and Morty, il trailer della sesta stagione

La grande attesa dei fan della serie sta per finire: è stato pubblicato il trailer della sesta stagione di Rick and Morty Condividi

Ad una settimana dalla messa in onda del primo episodio, è stato pubblicato il trailer ufficiale della sesta stagione di Rick and Morty. La prima mondiale della serie è prevista per domenica sera, 4 settembre, negli Stati Uniti. In Italia sarà disponibile su Netflix a partire dal 5 settembre 2022 (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Avendo ottenuto un seguito sempre più crescente nelle prime stagioni, Rick and Morty, rispetto al debutto, si è evoluta fino a diventare una delle serie animate più apprezzate in tutto il mondo. Come nelle stagioni precedenti, ci saranno 10 episodi e dai titoli pubblicati si evince che ci sarà una parodia di Full Metal Jacket e Jurassic Park.

Rick and Morty sesta stagione: trailer e titoli episodi approfondimento Rick and Morty, Christopher Lloyd rigira alcune scene cult: VIDEO La descrizione del trailer parla di Rick Sanchez, l’uomo più intelligente dell’universo, che sta per tornare: “fra una guerra civile aliena e un Wubba lubba dub dub dovrà pure badare al tenero Morty. Sì, già, Morty… non ce lo siamo scordato. Sì, lo sappiamo, sarebbe stato meglio un Plumbus”. La prima stagione di Rick e Morty aveva già regalato una parodia di Jurassic Park grazie ad Anatomy Park. A questo punto è quasi certo il ritorno di Annie, già presente in quell’episodio. Si tratta della donna che Rick ha lasciato incaricata di creare un altro parco a tema basato sugli esseri umani. Questi i titoli degli episodi della sesta stagione: Bethic Twinstinct Ricktional Mortpoon's Rickmas Mortcation Full Meta Jackrick Destinazione finale Rick: Un Mort Ben Vissuto Famiglia notturna Un Rick nel Mort di Re Mortur Solaricks Analizzare il piscio Juricksic Mort I protagonisti della sesta stagione saranno Rick e Morty, Summer, Beth e Jerry e prima della pubblicazione sono stati annunciati due spin-off. Uno è già stato rilasciato a luglio, si tratta della webserie The Vindicators. L'unico altro spinoff è Rick and Morty: The Anime, annunciato a maggio. La serie di 10 episodi del regista di Tower of God, Takashi Sano, non ha ancora una data di debutto.

Rick and Morty come è finita la quinta stagione GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Rick and Morty è una serie animata nata nel 2013 da un’idea di Justin Roiland e Dan Harmon. I protagonisti sono Rick e Morty uno scienziato e suo nipote che affrontano numerose avventure in giro per universi paralleli. La quinta stagione di Rick e Morty ha risposto ad alcune domande che riguardavano i protagonisti. In particolare si è conclusa con l'uscita attraverso un portale d'oro, il primo di questo tipo mai visto nella serie. Dal trailer della sesta stagione si evince che ci sarà ancora più azione e ovviamente le tipiche battute che hanno caratterizzato la serie fin dal primo episodio.