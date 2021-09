Rick and Morty, Christopher Lloyd rigira alcune scene cult: VIDEO

Adult Swim ha sottolineato come si tratti di una versione alternativa dei due protagonisti, appartenenti a un differente universo Condividi:

I fan di “Rick and Morty” hanno letteralmente adorato i filmati di recente pubblicati da Adult Swim sul proprio account Twitter. È infatti possibile apprezzare dei brevi filmati di una versione live-action dello show animato. I due attori coinvolti sono Christopher Lloyd e Jaeden Martell, rispettivamente nei panni del folle scienziato e di suo nipote.

approfondimento Rick and Morty 5, la scena d'apertura della nuova stagione: VIDEO Lloyd pare calarsi perfettamente nella parte e in molti lo hanno ritenuto davvero perfetto per la parte. C’è però un motivo per questo. “Rick and Morty” trae infatti chiaramente ispirazione da “Ritorno al Futuro” e, almeno nelle premesse iniziali, si diverte a parodiare la trilogia. Nei tre filmati si può vedere la coppia riproporre alcune scene cult tratte dalla serie. Dei promo condivisi per lanciare l’ultimo episodio della quinta stagione. I fan però sperano possa esserci dell’altro che bolle in pentola. Un progetto live-action reale, che vada oltre dei divertenti promo online. Di certo però, va detto, uno show con attori in carne e ossa avrebbe degli ovvi limiti rispetto alla serie animata, considerando la totale libertà creativa degli scrittori.

approfondimento Rick and Morty 5: il trailer ufficiale della nuova stagione Divertente pensare, inoltre, che il ruolo di Morty nei promo sarebbe dovuto andare a Daniel Radcliffe. Ecco le parole di Jason DeMarco in merito: “Volevamo lui perché sapevamo essere un grande fan della serie. Ha però saggiamente rifiutato. Un’idea che funzionava bene sulla carta ma che in pratica non avrebbe funzionato”. Come detto, nessun indizio su possibili progetti futuri. Adult Swim però ha sottolineato come quelli mostrati non siano Rick e Morty dell’universo narrativo animato: “C-132”. Ecco il semplice post, che sta a indicare la differenza dai protagonisti dell’universo C-137.

