Rick and Morty 5: il trailer ufficiale della nuova stagione

Ecco il video che anticipa ciò che vedremo nella quinta stagione della serie cartoon tra le più irriverenti, esilaranti e apprezzate da nerd, geek e non solo. L’attesissimo quinto atto della saga comedy fantascientifica arriverà a giugno

Adult Swim ha appena pubblicato sui suoi canali social il trailer ufficiale di Rick and Morty 5, la nuova attesissima stagione della serie animata fantascientifico-comedy considerata un vero e proprio cult. Adult Swim è il blocco televisivo statunitense operante nelle ore notturne sul canale televisivo via cavo e satellitare Cartoon Network e proprio lì il fortunato show è nato nel 2013.



Il trailer, pubblicato su YouTube da poche ore, conta già quattro milioni e mezzo di visualizzazioni, a riprova di quanto questo show sia amato dai nerd, dai geek e in generale dai cultori di fantascienza e genialità formato cartoon.



Adult Swim ha annunciato che la quinta stagione di Rick and Morty uscirà il 20 giugno su HBO Max, con il cast vocale originale che vede Justin Roiland (Solar Opposites), Sarah Chalke (Firefly Lane), Chris Parnell (Saturday Night Live) e Spencer Grammer (Greek). E pare che gli sceneggiatori siano già con testa, cuore e soprattutto penna sulla settima season…

Nel 2018 Adult Swim ha infatti rinnovato lo show per un totale di 70 episodi, spalmati su più stagioni, quindi il cantiere di Rick and Morty è sempre aperto e perennemente attivo, giorno e notte (quasi)…