Koala Man, la nuova serie animata del creatore di Rick & Morty

La serie sarà composta da 8 episodi, tutti incentrati su un uomo australiano che vive in periferia e che di giorno è un normale padre di famiglia, dedito al lavoro, alla casa e ai figli, mentre di notte si tramuta in un supereroe (super tenace ma sprovvisto di veri superpoteri, a parte la costanza…) impegnato nell'eterna lotta contro il crimine. Nella declinazione micro del crimine, però: le sue battaglie non saranno finalizzate a salvare l’umanità, come sono soliti fare i suoi colleghi davvero supereroici, bensì a combattere piccoli crimini locali che colpiscono la sua comunità. Un giustiziere della notte, insomma. Ma meno epico di Charles Bronson e molto più divertente.

Koala Man, la serie animata



approfondimento

Il trailer di Lower Deks, la serie animata comica di Star Trek

La serie, sviluppata da Michael Cusack, Benji Samit e Dan Hernandez, avrà un target adulto e vedrà Cusak stesso prestare la voce al protagonista. Benji Samit e Dan Hernandez saranno gli showrunner.



Per adesso non ci sono informazioni circa la data in cui Koala Man uscirà, né per il pubblico statunitense né per quello italiano. In Italia dovrebbe comunque approdare (quando sarà) sulla piattaforma Disney +.



“Una commedia animata per famiglie in cui il patriarca vive un’identità non così segreta di Koala Man, un supereroe di periferia australiano senza poteri ma con una passione ardente per spegnere la microcriminalità e portare ordine nella comunità”, ci informa la sinossi ufficiale dello show.

Nell’attesa di gustarci qualche immagine del teaser e del trailer (e poi degli episodi, attesissimi tra i fan di serie irriverenti à la Rick & Morty), ecco il poster ufficiale appena rilasciato: