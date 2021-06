Rick and Morty 5, la scena d'apertura della nuova stagione: VIDEO

Un’anteprima della quinta stagione dello show, che ha debuttato negli USA il 20 giugno ma che non ha ancora una data ufficiale per l’Italia

In attesa di poter apprezzare anche in Italia le nuove e folli avventure prodotte da Adult Swim , ecco la scena d’apertura dello show . Nel filmato si vedono i due protagonisti. Morty conduce Rick nella nave, rendendosi conto che questa potrebbe essere la loro ultima avventura. Per questo decide di chiamare Jessica, la ragazza per la quale ha una cotta. Chiusa la conversazione, ecco spuntare nuovi problemi all’orizzonte, con la nave che precipita nell’oceano.

Domenica 20 giugno ha fatto il proprio esordio la quinta stagione di “Rick and Morty”, particolarmente attesa dai fan in tutto il mondo. In Italia lo show verrà aggiunto al catalogo di Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW , ma non è ancora stata fornita una data d’uscita ufficiale.

Altri 10 episodi attendono i fan, almeno negli Stati Uniti. Dan Harmon e Justin Roiland sono però già al lavoro sulle prossime stagioni. Tre anni fa Adult Swim ha infatti rinnovato lo show, ordinando la produzione di ben 70 episodi. Questi potranno essere spalmati in un numero imprecisato di stagioni, con il vantaggio di non dover rallentare i lavori del team. È possibile impegnarsi sul lungo raggio, lavorando a ciclo continuo.

Harmon ha spiegato come il ritardo non sia stato provocato dalla pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), sottolineando inoltre come un episodio della quinta stagione farà di certo parlare di sé: “Morty avrà una relazione con un altro personaggio femminile, che non è Jessica. Un episodio che è una piccola, grande storia, scritta dal mio amico e collaboratore di lunga data Rob Schrab. È uno sceneggiatore molto tenero, in stile John Hughes. è sensibile come non dovrebbe esserlo un uomo della sua età. Secondo me quell’episodio vincerà un Emmy”.

Rick and Morty, la trama

Per chi non conoscesse quest’amatissima serie, ecco in breve la sua trama:

Rick Sanchez è un indiscutibile genio. La sua è probabilmente la mente più brillante dell’intero universo nel quale viviamo, così come degli altri. Adora sé e ha una percezione del proprio Io elevatissima. Si ritrova a scoprire in suo nipote Morty un ottimo partner d’avventure, per quanto i due siano ben diversi. Il giovane è ingenuo e insicuro, ma col passare del tempo inizierà a sviluppare il proprio carattere, crescendo in un multiverso distorto e ricco di pericoli. In ogni episodio vi è spazio per avventure fuori dall’ordinario, tra viaggi interdimensionali o “semplicemente” intergalattici e realtà alternative con mondi popolati da mutanti e cloni