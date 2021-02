Brooklyn Nine-Nine, ufficiale: l'ottava stagione sarà l'ultima

Nella foto pubblicata si può leggere il messaggio di Dan Goor, creatore dello show: “Sono così grato a NBC e Universal Television per averci dato la possibilità di offrire ai nostri personaggi e fan la conclusione che meritavano. La prima volta che io e Mike Schur parlammo con Andy, lui ci disse ‘Ci sto ma l’unico modo per raccontare questa storia è attraverso 153 episodi’. Una cosa folle, perché era la stessa cifra alla quale pensavamo noi. Mi sento incredibilmente fortunato per aver lavorato con questo cast e crew incredibili durante otto stagioni. Non soltanto sono tra le persone più talentuose di questo settore, sono anche degli ottimi esseri umani, trasformatisi in una famiglia. Mi sento fortunato, però, soprattutto per i fan migliori del mondo. Fan che ci hanno letteralmente salvato dalla cancellazione. Fan che ci riempiono di gioia. Concludere la serie è stata una decisione difficile. Alla fine, però, vediamo questo come il modo migliore di onorare i personaggi, la storia e gli spettatori. Alcuni saranno delusi dal fatto che termini così in fretta, lo so, ma io sono grato sia durata così tanto”.