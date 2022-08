Cobra Kai 5, è uscito il trailer ufficiale della nuova stagione

cobra kai 5, il trailer

approfondimento

Cobra Kai 5, pubblicate le prime immagini della nuova stagione

Nuove sfide per i protagonisti della produzione nata come sequel e spin-off della saga cinematografica The Karate Kid. Poco fa Netflix ha distribuito il trailer ufficiale in italiano fornendo un primo sguardo sulla serie pronta a regalare nuove sfide agli spettatori.