L'inizio di settembre segna, da sempre, il ritorno a scuola. Ed è tempo di ricominciare con le lezioni e la vita di tutti i giorni anche per i protagonisti di Skam Italia, la serie prodotta da Cross Productions arrivata alla sua quinta stagione, su Netflix a partire dall'1 settembre, visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick. Potete vedere il trailer di Skam Italia 5 nel video in alto su questa pagina. In fondo all'articolo, invece, la locandina.