‘Prisma’, il teaser della nuova serie tv del creatore di ‘SKAM Italia’

Nuovo progetto per il regista e showrunner Ludovico Bessegato , che si appresta a tornare con un’altra opera dopo il grande successo ottenuto con SKAM Italia. Dal prossimo autunno (non c’è ancora una data precisa) andrà in onda su Amazon Prime Video la serie tv intitolata Prisma, composta da 8 episodi e che sarà distribuita in ben 140 paesi. Gli episodi saranno visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Il cast di Prisma

Ludovico Bessegato ha scelto un nutrito gruppo di attori molto giovani per la sua ultima opera. Tra gli interpreti, infatti, troviamo Lorenzo Zurzolo, Chiara Bordi, Mattia Carrano, LXX Blood, Caterina Forza, Riccardo Afan de Rivera Castaguti, Matteo Scattaretico, Andrea Giannini, Nico Guerzoni, Flavia Del Prete, Elena Falvella Capodaglio e Asia Patrignani. Di tutti questi nomi, per molti magari semi sconosciuti, il più noto è quello di Lorenzo Zurzolo, che deve la sua notorietà alla serie tv Baby andata in onda su Netflix. Lo scorso sabato 3 aprile è stato premiato al Monte Carlo Film Festival de la Comédie con il Next Generation Award come miglior interprete Under 30. Un riconoscimento che, come ha dichiarato, è stato “una grande soddisfazione che premia il mestiere che sto facendo”. Ricordiamo che il giovane attore sarà tra i protagonisti di Sotto il sole di Amalfi, sequel di Sotto il sole di Riccione.