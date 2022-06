Sotto il sole di Amalfi, video del sequel di Sotto il sole di Riccione

È stato pubblicato in rete il primo video che anticipa ciò che vedremo nel secondo atto cinematografico della saga. Il film uscirà il 13 luglio 2022 su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Segna il debutto alla regia di Martina Pastori, che ha diretto un ricco cast: Lorenzo Zurzolo, Ludovica Martino, Isabella Ferrari e Luca Ward, tra gli altri

È stato pubblicato in rete il trailer del film Sotto il sole di Amalfi, secondo atto cinematografico della saga incominciata con Sotto il sole di Riccione (uscito nel luglio 2020). Stavolta il nuovo capitolo è dedicato (e ambientato) ad Amalfi.

Il film uscirà il 13 luglio 2022 su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Segna il debutto alla regia di Martina Pastori, che dirige per l’occasione un ricco cast: Lorenzo Zurzolo, Ludovica Martino, Isabella Ferrari e Luca Ward, tra gli altri.



La trama racconta i fatti a un anno di distanza rispetto al capostipite: dopo essersi incontrati per la prima volta a Riccione (accadimento dell’estate precedente, a livello di diegesi del film), Vincenzo e Camilla sono ora una coppia. Ma il loro rapporto rischierà di essere scalfito, messo a durissima prova da una vacanza sulla costiera amalfitana...

In questa pellicola la costiera amalfitana fa non solo da scenario: è addirittura una delle prime donne. Una vera e propria protagonista, altro che sola quinta.

Sotto il sole di Amalfi segue amicizie e amori nati nei mesi caldi, sulle spiagge e in acqua, facendo fare allo spettatore un tuffo carpiato nella love story più bella, oltre che nella commedia che regala grasse risate.



Potete guardare il trailer del film nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.