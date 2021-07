Vacanze in Italia, Emily Ratajkowski a Positano

Ci sono pochissimi dettagli della vacanza di Emily Ratajkowski a Positano. Solo la foto pubblicata dalla modella rivela l'inconfondibile paesaggio della Costiera, ma lei commenta semplicemente con un cuore rosa. Discreto, ma eloquente. La modella 30enne ama molto l'Italia , specialmente queste zone. Emily era già stata in Costiera Amalfitana quattro anni fa, sempre a Positano. Due anni prima, invece, si era fermata a Ravello. Come rivelato da IlVescovado, con lei ci sono anche il marito Sebastian Bear-McClard , sposato nel 2018, e il figlio Sylvester Apollo , nato l'11 marzo scorso. Proprio come sei anni fa, Emily e famiglia sono tornati anche a Ravello, dove hanno pranzato con una coppia di amici al ristorante dell'hotel Villa Maria dove l'influencer era già stata durante il suo soggiorno nel 2015. Stando a quanto rivelato dal sito, i tre hanno deciso di alloggiare in una lussuosa villa con vista sul mare, tra Praiano e Positano.

Emily Ratajkowski contro il mom shaming

Emily Ratajkowski ha partorito: è nato Sylvester Apollo Bear

La supermodella, da poco mamma per la prima volta, si è recentemente sfogata su Instagram dopo le tante critiche ricevute dai suoi follower. Osservazioni velenose nate, evidentemente, dalle foto che Emily ha condiviso insieme al suo piccolo Sebastian. "Vergognatevi tutti – ha esordito la 30enne - Ci pentiamo tutti di aver sopraffatto Britney (Spears ndr) e di averla definita una cattiva madre. Continuiamo a parlare di come potremmo migliorare culturalmente ma nel frattempo i miei commenti sono pieni zeppi di giudizi orribili sul perché non merito di essere una mamma. Non mi importa se mi odi, se odi le celebrità (o solo le donne), ma è incredibilmente spaventoso sentirsi dire da un estraneo di essere una terribile madre". C'è chi, infatti, ha avuto da ridire perché, a tre mesi dal parto, Emily era già in forma smagliante. Altri hanno criticato le foto scattate durante l'allattamento, altri ancora alcune immagini in cui secondo loro la modella non teneva in braccio il figlio nel modo corretto. Di certo Emily sa bene che scelte fare per sé e per suo figlio. Lei e il marito, ad esempio, hanno deciso di conoscere il sesso del figlio solo alla nascita. "Non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni, poi ce lo farà sapere - aveva detto la top model nell'intervista a Vogue in cui annunciava la gravidanza - Voglio essere un genitore che permetta al figlio di mostrarsi. Mi rendo conto che mentre spero che mio figlio possa determinare il proprio posto nel mondo, lui si trova di fronte a vincoli innegabili e alle costruzioni di genere prima ancora di nascere".