Cameron Diaz, vacanze con il marito in Umbria: cena a Montone

La star di The Mask avrebbe abbandonato in fretta il tavolo dopo essere stata riconosciuta da alcuni residenti. Lo riferiscono media locali

Impossibile per le star hollywoodiane resistere al fascino della penisola italiana per le vacanze estive ma non tutti optano per le isole o per le mete di mare. Secondo alcuni media locali, Cameron Diaz e il marito, il musicista Benji Madden avrebbero scelto la montagna, nello specifico Montone, un paesino in provincia di Perugia con poco più di millecinquecento abitanti. Il condizionale è d'obbligo, però: a quanto pare nessuno è risuscito ad avvicinare la diva statunitense che sarebbe scappata via di corsa appena ha scoperta la presenza di qualche curioso di troppo.



La cena a Montone (con fuga) approfondimento Cameron Diaz ha ricreato l'iconico look di Tutti pazzi per Mary Secondo gli abitanti di Montone, il borgo umbro dell'Altotevere vicino a Città di Castello, la bionda seduta al tavolo del ristorante della piazzetta del centro storico era proprio Cameron Diaz che avrebbe scelto le bellezze caratteristiche dell'Italia centrale per rilassarsi insieme a Benji Medden, chitarrista e seconda voce dei Good Charlotte impegnato anche con i The Madden Brothers, che ha sposato nel 2015. La coppia sarebbe arrivata al ristorante poco prima delle 20 di mercoledì 23 giugno accompagnata da altri amici ma la cena si sarebbe interrotta bruscamente un'ora e mezza dopo, quando alcuni residenti di passaggio hanno riconosciuto la star di Tutti pazzi per Mary che è scappata via usando una porta secondaria del locale prima che qualcuno la avvicinasse per chiedere un autografo o una foto. I turisti vip si sarebbero poi allontanati infilandosi in un van dai vetri oscurati, a prova di sguardi indiscreti.



Vacanze tranquille in Umbria per la star di The Mask approfondimento Cameron Diaz, le foto dell'attrice Non si parla d'altro a Montone, località che sta conquistando le pagine delle cronache nazionali per il passaggio di Cameron Diaz che avrebbe scelto la tranquillità dell'Alta Valle del Tevere per godere dell'accoglienza italiana. Anche un posto così piccolo non è riuscito a mettere al riparo la star dai suoi ammiratori che non hanno dimenticato le sue eccezionali interpretazioni, a cominciare dal film del suo debutto sul grande schermo, il cult The Mask. Come è noto, l'attrice ha annunciato il suo ritiro dalle scene nel 2018 e da allora ha dichiarato di aver finalmente trovato un equilibrio oltre la sua vita professionale.