Cameron Diaz ha ricreato l'iconico look di Tutti pazzi per Mary

Cameron Diaz ha diffuso un video con l’abito rosso e il ciuffo all’insù, diventato subito virale, come il suo look nel film Tutti pazzi per Mary

Biondissima, in splendida forma e con un sorriso smagliante: a 24 anni di distanza dal film che l’ha resa una star, Tutti pazzi per Mary, Cameron Diaz appare sempre bella e ironica . L’attrice, dopo avere dichiarato di essersi allontanata da Hollywood e di avere abbandonato, almeno per il momento, il mondo del cinema, non disdegna però i social. Su sul profilo ufficiale Instagram, che conta 9,3 milioni di follower, ha pubblicato un video insieme al comico Benito Skinner (Benny Drama) che, in pochissime ore, è diventato virale.

Una sorpresa sull’uscio di casa Diaz

“Le lattine di Avaline non sono state la cosa più strana della nostra cena.” Questa la didascalia dell’esilarante siparietto. Nella parte iniziale del video si vedono Benny Drama e il fidanzato in auto che si dirigono verso la villa di Cameron Diaz, dove sono invitati per cena, portando con loro del vino biologico del brand di cui la stessa attrice è proprietaria. “Come sto?” - dice Benny al compagno, che lo guarda e gli dice “Stai benissimo!”. A questo punto scopriamo che il comico indossa una vertiginosa gonna rossa. Niente di sorprendente, fino a quando non appare di fronte alla porta di casa dell’attrice: Benny canta “Then I saw her face”, mostrando disinvolto il look di Tutti pazzi per Mary, un tubino rosso scollato e l’acconciatura passata ormai alla storia. Ma, la cosa più divertente, arriva subito dopo: Cameron Diaz è vestita nello stesso modo e mostra divertita il suo ciuffo alto! Alla fine, i due, brindano insieme. Insomma, una bella trovata pubblicitaria per Avaline!