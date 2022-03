Cameron Diaz: "Del mio aspetto non mi importa, non mi lavo la faccia"

L'attrice ha fatto rivelazioni molto particolari in occasione di un'intervista rilasciata al podcast della BBC "Rule Breakers" di Michelle Visage, giudice dello show americano "RuPaul's Drag Race". La diva confessa di pensare assai raramente al suo aspetto e afferma di non lavarsi quasi mai il viso

In un'epoca in cui la skincare è ormai un rituale sacro, Cameron Diaz va controcorrente. E, facendolo, finalmente si libera dalle catene con cui i media e Hollywood tentano di imprigionarci da decenni.



L'attrice ha fatto rivelazioni molto particolari in occasione di un'intervista rilasciata al podcast della BBC Rule Breakers di Michelle Visage, giudice dello show TV americano RuPaul's Drag Race.

“Sono una bestia, del mio aspetto non mi importa molto e non mi lavo mai la faccia”, ha affermato la bellissima Cameron Diaz. Bellissima di natura, non per merito della sua beauty routine quindi, dato che è inesistente stando alle sue parole.



Ha sottolineato quanto raramente lei pensi al proprio aspetto fisico durante il giorno e ha aggiunto il dettaglio (sconcertante per i più, come i commenti sui social network stanno dimostrando) del viso quasi mai lavato. La diva ha aggiunto “nonostante io abbia un miliardo di prodotti per la cura personale... che prendono polvere sugli scaffali".



Per lei si tratta di una vera e propria svolta: Cameron Diaz ormai è lontana dalle luci della ribalta di Hollywood, di cui ha deciso lei stessa di lasciare i riflettori. E adesso parla con orgoglio del suo addio a quei canoni estetici restrittivi, codificati dalla società e imposti a tutti quanti noi, celebrità e "comuni mortali", da decenni.



"Negli ultimi otto anni sono come una selvaggia... sono una bestia!”, riferisce a Michelle Visage, rivelando di aver riscoperto una vita più naturale, selvaggia e maggiormente priva di artifici. Per dire addio agli artifici, però, la ex it girl hollywoodiana ha per forza dovuto dire addio alla patria di quegli stessi artifici: Hollywood, appunto.



L'attrice, oggi 49enne, ha rifiutato la bellezza di 100 milioni di dollari (cifra cumulativa di varie offerte, per cui le produzioni volevano scritturarla sui set di più film si intende).

Quel rifiuto è stato per lei altamente liberatorio. Diaz definisce infatti quel mondo "una trappola" e, a oggi, dice di non avere nessun tipo di rimpianto o di ripensamento.

Ricordiamo che da quella “trappola” dorata l'attrice è riuscita a scappare nel 2015, dopo aver sposato il musicista Benji Madden, chitarrista e seconda voce dei Good Charlotte (di cui fratello il cantante è il gemello, Joel Madden).