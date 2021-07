7/16 ©Webphoto

Ogni volta che doveva trasformarsi in The Mask, Carrey si sottoponeva a quattro ore di trucco, ma si trattava di un personaggio disegnato su misura per lui. Si pensi che lo storico abito giallo indossato da The Mask è dello stesso tipo di quello indossato da Jim Carrey ai suoi esordi da stand-up comedian