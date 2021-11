SKAM Italia 5, iniziate le riprese: ecco i nuovi arrivi nel cast

Nelle prime quattro stagioni sono state raccontate anche tante storie d’amore. Da Giovanni ed Eva a Niccolò e Martino, passando per Eleonora ed Edoardo. Le risposte a tanti interrogativi arriveranno solo nella quinta stagione, visibile su Netflix, così come su Sky Q e NOW Smart Stick . Non c’è ancora una data di uscita ufficiale ma sappiamo che l’inizio delle riprese è già avvenuto, precisamente lo scorso 24 novembre 2021 .

Ultime indiscrezioni

Nei giorni scorsi attraverso una storia pubblicata su Instagram sul profilo di Samuel Habib è stata scattata una foto in cui si apprende che il protagonista della quinta stagione di SKAM Italia 5 sarà Elia, interpretato da Francesco Centorame. Il personaggio è molto amato dai fan, tuttavia non abbiamo ancora avuto la possibilità di scoprire molto su di lui. Alla fine della 4° stagione già valutava l’idea di trasferirsi da Filippo (Pietro Turano), nella stanza lasciata libera da Eleonora, per un futuro lontano da casa sua ma soprattutto dal padre. Non resta che aspettare il 2022 per seguire l’evoluzione dei tanti personaggi.