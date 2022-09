Romulus II - La guerra per Roma, su Sky dal 21 ottobre. Il trailer

La seconda stagione della serie di Matteo Rovere sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Prodotta da Sky Studios, Cattleya e Groenlandia in collaborazione con ITV Studios. Regia di Matteo Rovere, Michele Alhaique, Enrico Maria Artale, Francesca Mazzoleni. Con Andrea Arcangeli, Francesco Di Napoli, Marianna Fontana, Sergio Romano e Vanessa Scalera. New-entry Valentina Bellè, Emanuele Maria Di Stefano, Max Malatesta, Ludovica Nasti, Giancarlo Commare. In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Condividi

Sarà presentata in anteprima alla diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma Romolus II - La guerra per Roma, secondo capitolo della serie Sky Original firmata da Matteo Rovere e prodotta da Sky Studios, Cattleya e Groenlandia in collaborazione con ITV Studios.

Otto nuovi episodi

Prima del mito, oltre la leggenda, la nascita di Roma come non è mai stata raccontata in 8 nuovi episodi di cui oggi viene rilasciato il trailer ufficiale. Romulus II - La guerra per Roma arriverà dal 21 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

ROMuLUS II, IL CAST

Ai protagonisti della prima stagione Andrea Arcangeli (Yemos), Marianna Fontana (Ilia) e Francesco Di Napoli (Wiros) si aggiungono Valentina Bellè (Volevo fare la rockstar, L'uomo del labirinto, Catch-22) nei panni di Ersilia, a capo delle sacerdotesse Sabine; Emanuele Maria Di Stefano (La scuola cattolica, Siccità) che interpreta il re dei Sabini Tito Tazio, figlio del Dio Sancos, il più potente nemico di Roma; Max Malatesta (Favolacce, Il primo Re) è Sabos, consigliere e braccio destro del re dei Sabini; Ludovica Nasti (L'amica geniale) veste i panni di Vibia, la più giovane fra le sacerdotesse Sabine; mentre Giancarlo Commare (Skam Italia, Maschile singolare, La Belva) è Atys, il giovane re di Satricum. Tornano anche Sergio Romano (Amulius), Demetra Avincola (Deftri) e Vanessa Scalera (Silvia).

GIRATA IN PROTOLATINO

Come già la prima, venduta da ITV Studios – il distributore internazionale - in più di 40 territori, anche la seconda stagione della serie è stata interamente girata in protolatino. Il team di regia è formato da Matteo Rovere, Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale, già registi della prima stagione, e da Francesca Mazzoleni (Punta Sacra, Succede). Alla sceneggiatura tornano Filippo Gravino e Guido Iuculano, cui si uniscono nella writers' room Flaminia Gressi e Federico Gnesini.

SINOSSI

Yemos, Wiros, Ilia, il gruppo di Ruminales e i cittadini di Alba a loro fedeli si sono insediati in quella che un tempo era Velia, consacrandola regno libero e indipendente e dandole il nome di Roma. È per questo che Tito Tazio, giovanissimo re dei Sabini, figlio del dio Sancos, temuto e venerato dal suo popolo, temendo l'espansione del regno oltre i confini, invita i due re per un rito che si rivelerà un'imboscata volta alla sottomissione. In questa terra inospitale, Yemos e Wiros strapperanno al re le sacerdotesse Sabine, a lui molto care, in un gesto sacrilego ma inevitabile. Quando i Sabini invadono il Lazio per reclamare le donne, Yemos e Wiros restano fermi sulle loro posizioni ma di fronte a guerra e distruzione il loro sodalizio inizia a mostrare i segni di una crisi imminente, perché a Roma può esserci un solo re. Chi prenderà il nome di Romulus?

UNA SERIE TOTALMENTE CARBON NEUTRAL

Romulus II - La guerra per Roma è inoltre la prima serie Tv italiana certificata totalmente carbon neutral, anche a livello internazionale. Durante la fase di produzione è stata avviata una stretta collaborazione con Zen2030, società benefit italiana che ha come obiettivo la riduzione dell'impatto ambientale dell'intero settore audiovisivo italiano, sulla via delle zero emissioni nette. Romulus II - La guerra per Roma ha quindi potuto beneficiare dell'applicazione del Protocollo Zen2030, finalizzato a ridurre l'impronta di carbonio delle produzioni cinematografiche fino a renderle carbon neutral. Una scelta in linea con l'impegno del gruppo Sky che, con la campagna Sky Zero, punta a essere la prima media company in Europa a diventare Net Zero Carbon entro il 2030.