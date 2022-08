Romulus II - La guerra per Roma, a ottobre in esclusiva su Sky. VIDEO

Rilasciato il teaser di ROMULUS II - LA GUERRA PER ROMA , secondo capitolo della serie Sky Original firmata da Matteo Rovere e prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia in collaborazione con ITV Studios, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a ottobre .

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Rilasciato il teaser di ROMULUS II - LA GUERRA PER ROMA, secondo capitolo (FOTO) della serie Sky Original firmata da Matteo Rovere e prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia in collaborazione con ITV Studios, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a ottobre.

Prima del mito, oltre la leggenda, la nascita di Roma come non è mai stata raccontata in una seconda stagione che è la più sostenibile delle produzioni italiane targate Sky Original, in linea con l’impegno del gruppo Sky che con la campagna Sky Zero punta a essere la prima media company in Europa a diventare Net Zero Carbon entro il 2030.