Inverso, il trailer della serie sci-fi con Chloë Grace Moretz

È in arrivo su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la nuova serie sci-fi Inverso – The Peripheral. Lo start è stato annunciato per il prossimo 21 ottobre e in queste ore Amazon ha rilasciato il trailer ufficiale, mostrando alcune scene del prodotto, particolarmente atteso per le sue peculiarità. La serie tv è stata tratta dall'omonimo romanzo di William Gibson, che ha ottenuto grandi riscontri di pubblico in libreria. Ed è stato proprio l'autore a rivelare al mondo il trailer della serie attraverso i suoi canali social. Per il rilascio, Prime Video ha scelto il venerdì come data utile: dopo il primo episodio, infatti, i successivi verranno resi disponibili ogni venerdì fino al prossimo 9 dicembre.

Il trailer di Inverso

Il primo elemento che emerge dal trailer sono le ambientazioni futuriste di Inverso – The Peripheral. Non una novità per chi ha letto il libro, ma senz'altro una bella sorpresa per la cura che gli sceneggiatori e l'intera produzione ha posto nel realizzare una riproduzione fedele di quanto William Gibson ha raccontato nel suo romanzo. Fantascienza e drama si intrecciano nella trama di Inverso – The Peripheral, le cui anticipazioni del trailer confermano le alte aspettative riposte in questa serie. Lo showrunner e creatore della serie è Scott B. Smith, mentre la regia è a cura di Vincenzo Natali.

La trama di Inverso Inverso – The Peripheral snoda il suo racconto attorno alle vicende di Flynne Fisher, interpretata da Chloë Grace Moretz. L’attrice, nel film è una donna che tenta in tutti i modi di rimettere insieme i pezzi della sua famiglia distrutta. L’ambientazione è un’ipotetica America di un futuro lontano, in cui si svolgono le vicende di Flynne, donna intelligente e ambiziosa ma destinata all’insuccesso, la cui vita cambia finché il futuro non arriva a bussare alla sua porta. Il racconto di Gibson è ambientato in un’ipotetica America del sud, dove Flynne Fisher lavora in un negozio di stampe 3D e arrotonda il suo stipendio all’interno dei giochi in VR, finché non si imbatte in un’esperienza diversa da tutte, dove l’ambientazione non è più virtuale ma è reale. Da qui iniziano le avventure della protagonista e i suoi tentativi di salvarsi.