Cabinet of Curiosities, il trailer della serie di Guillermo del Toro

I fan di Guillermo Del Toro dovranno aspettare ancora un po' per vedere il suo nuovo lavoro Cabinet of Curiosities su Netflix, anche se nelle ultime ore è stato rilasciato il trailer ufficiale della serie. Dopo un'attesa lunga quattro anni, qualche settimana in più non farà di sicuro la differenza, visto che pare che sarà resa disponibile in tempo per Halloween e, precisamente, il 25 ottobre. Netflix ha già annunciato anche in che modo verranno rilasciati gli episodi, ossia due al giorno fino al 28, quando l'intera produzione sarà fruibile a tutti sulla piattaforma streaming in tutto il mondo (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Il trailer di Cabinet of Curiosities approfondimento Cabinet of Curiosities, teaser della serie di Guillermo Del Toro Sono tante le curiosità che gravitano attorno a Cabinet of Curiosities e solo in parte, queste, sono state soddisfatte dal trailer ufficiale. Guillermo Del Toro, con questa nuova serie, ha voluto esplorare un genere molto particolare, come si evince dalla fotografia e dal taglio che è stato dato al trailer, in cui risaltano le atmosfere macabre, gotiche e grottesche che caratterizzano i racconti del regista. La cura delle immagini e della fotografia è ciò che emerge con maggiore forza dal trailer di Cabinet of Curiosities, che Del Toro ha realizzato con un’attenzione maniacale dei dettagli. Ed è lui stesso a presentare il progetto nella clip che è stata rilasciata nelle scorse ore. “Con Cabinet of Curiosities, vogliamo mostrare le realtà esistenti al di fuori del nostro mondo, le anomalie e le cose strane. Abbiamo scelto e curato un insieme di storie e narratori per presentare questi racconti che provengono dal cosmo, dalle tradizioni soprannaturali o semplicemente dalle nostre menti. Ciascuno di questi otto racconti è una meravigliosa sbirciatina all'interno dello stipetto delle delizie che esiste sotto la realtà in cui viviamo”, ha spiegato Del Toro in un comunicato stampa. Nella clip, il regista spiega: “Quello che cerco di dire è 'Guardate, il mondo è bello e orribile esattamente allo stesso tempo'”.

La trama di Cabinet of Curiosities GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Cabinet of Curiosities è un’antologia del terrore che, inizialmente, si sarebbe dovuta chiamare Guillermo del Toro presents 10 After Midnight. Gli otto episodi raccontano tutti una storia diversa e appassionante allo stesso tempo, che si muove tra le atmosfere macabre, magiche, gotiche e grottesco, fino ad arrivare al classico creepy. Tra tutti i prodotti Netflix della prossima stagione, Cabinet of Curiosities, anche a seguito della lunga attesa, è una di quelle che sta destando maggiore curiosità.