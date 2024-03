Sugar, cosa sapere sulla nuova serie dramedy con Colin Farrell

Potete guardare il trailer ufficiale della serie televisiva Sugar nel video che trovate in testa a questo articolo, nella clip in alto.

Il video che anticipa cosa vedremo nella serie inizia con una voce fuori campo, in quel classico stile da film noir. "Qui fuori, sono uno dei bravi ragazzi. Ma il bene e il male possono essere soggettivi", dice il detective, reduce da una rissa e quindi tutto insanguinato. Dalla rissa, però, si nota che lui è uscito vincitore. Dopo aver iniziato a seguire un personaggio - quello interpretato da Amy Ryan (Only Murders in the Building) - lei gli dice: "C'è di più in te di quanto non si veda. Hai segreti”.

Dal trailer ufficiale che è uscito nelle scorse ore (e che potete vedere nel video in alto, in testa a questo articolo) si scopre che il detective John Sugar di Colin Farrell ha un segreto. Per ora non ci è dato sapere di quale tipo di segreto si parli.

Debutterà il 5 aprile 2024 su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e avrà il divo hollywoodiano nella parte del protagonista messo a titolo. Infatti quello “Sugar” del titolo non sta per zucchero (in inglese, zucchero si dice proprio “sugar”): è infatti il cognome del detective privato con segreti da nascondere, personaggio interpretato da Colin Farrell.

Un mix di fantascienza e mistero

Non solo dramma, commedia, thriller e mistero miscelati ad arte: c'è un altro ingrediente in questo cocktail televisivo inebriante, ed è la fantascienza.

Lo show viene presentato proprio ufficialmente come mix di fantascienza e mistero. Come scrive in queste ore la giornalista Sharon Knolle sul magazine americano The Wrap, proprio perché “lo spettacolo è presentato come un misto di sci-fi e mistero, ipotizziamo che quando la mano di Sugar trema e lui dice ‘Non ora!’, sia proprio la fantascienza a fare capolino, emergendo in primo piano”.

Knolle di The Wrap si chiede: “Il nostro detective può viaggiare nel tempo o in un'altra dimensione?”. Ma per adesso questa domanda rimane priva di risposta.