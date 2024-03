Briganti, il teaser trailer e data di uscita della serie

In arrivo su Netflix il 23 aprile, la miniserie in sei episodi è ambientata nel Sud Italia post-unità. Ed è ispirata a uomini e donne realmente esistiti

Il 23 aprile, su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) approda la miniserie Briganti. Il progetto, prodotto da Fabula Pictures e Los Hermanos, è stata creata del collettivo dei GRAMS*, cinque giovani autori che corrispondono al nome di Antonio Le Fosse, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol. Tre sono i registi: Steve Saint Leger di Vikings, Antonio Le Fosse di Baby e Nicola Sarcinelli di Balcanica.

La trama di Briganti

Come il titolo suggerisce, Briganti è una serie sui briganti e sul brigantaggio. Ambientata nell'Italia del sud, nel 1862, racconta la storia di Filomena. La donna, proveniente da una famiglia di contadini, è sposata con un uomo ricco, ma possessivo e violento, Clemente. A lui i Piemontesi hanno affidato la mappa che nasconde le rotte dell'oro rubato a Palermo e diretto in Piemonte. Quando Filomena sceglie di fuggire, rifiutando il suo destino, si rifugia nei boschi. Ma è proprio nei boschi che si nascondono i briganti e lei, che ha rubato al marito la mappa dell'Oro delle Camicie Rosse, è una preda golosa. Catturata dalla banda Monaco, inseguita dal cacciatore di taglie Sparviero, finirà per guadagnarsi la fiducia dei maleffatori, unendosi a loro. Con un solo obiettivo: trovare il tesoro. Comincia così una caccia epica, coi briganti che si fanno la guerra tra loro, e si oppongono al Regno d'Italia. Il tutto, sullo sfondo di un sud-Italia impoverito, che porta ancora su di sé le tracce dello sfruttamento piemontese.