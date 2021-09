Da qualche ora è visibile il nuovo trailer ufficiale del film “I molti santi del New Jersey”, atteso prequel de “I Soprano” , in uscita a ottobre. Su YouTube, nel giro di pochissimo tempo, il video ha totalizzato quasi mezzo milione di visualizzazioni e promette un film in grado di soddisfare le aspettative del pubblico. Il primo trailer ufficiale della pellicola è stato pubblicato, invece, il 29 giugno scorso.

I molti santi del New Jersey, la trama e cast

approfondimento

I migliori film da vedere a settembre 2021. FOTO

“I molti santi del New Jersey”, film diretto dal regista Alan Taylor, è il prequel della famosa serie televisiva “I Soprano”, andata in onda negli Stati Uniti dal 1999 al 2007. Il film, che racconta la storia delle origini della famiglia mafiosa dei Soprano, arriverà su HBO Max e nei cinema statunitensi il prossimo 1° ottobre. In Italia l’uscita potrebbe avvenire prima del 15 ottobre. Protagonista della pellicola è il giovane Anthony Soprano, che si ritrova a crescere in uno dei momenti più tumultuosi e difficili della storia di Newark. Il ragazzo diventa uomo in una città sempre più lacerata dall’odio razziale e proprio quando gangster rivali iniziano a sfidare l’onnipotente famiglia criminale dei DiMeo. A influenzare le scelte del giovane e impressionabile Anthony, che di lì a poco diventerà il temuto bosso mafioso Tony Soprano, sarà lo zio Dickie Moltisanti, un uomo tormentato dai tempi incerti e dalle lotte personali e professionali.

Nel cast troviamo Michael Gandolfini, nei panni del giovane Tony Soprano, Alessandro Nivola nel ruolo dello zio Dickie, Vera Farmiga, Jon Bernthal, Billy Magnussen, Ray Liotta, Corey Stoll, John Magaro, Leslie Odom Jr., Joey Diaz. e Nick Vallelonga.

La produzione e le riprese del film

La notizia di un prequel de “I Soprano” arriva nel 2017 con una dichiarazione del produttore David Chase. Nel luglio del 2018 Alan Taylor, che aveva già diretto alcuni episodi della serie, viene scelto come regista della nuova pellicola. Le riprese del film sono iniziate a Brooklyn il 3 aprile 2019, anche se come luogo della narrazione cinematografica viene privilegiata la città di Newark. La pellicola, infatti, usa le rivolte di Newark del 1967 e le tensioni tra la comunità afroamericana e quella italiana come sfondo della storia del giovane Anthony Soprano.

Data di uscita del film sui Soprano

La data di uscita del film sulla famiglia Soprano era stata fissata per il 25 settembre 2020. Purtroppo, a causa dei problemi causati dalla diffusione del Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), con la conseguente chiusura dei cinema, la diffusione della pellicola è stata rimandata diverse volte, prima al 12 marzo e poi al 24 settembre di quest’anno. L’ultima data annunciata è il 1° ottobre: “I molti santi del New Jersey” sarà distribuito in contemporanea nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti e trasmesso per un mese in streaming sul canale HBO Max. Negli Usa il film sarà vietato ai minori di 17 anni non accompagnati. La motivazione sta nella presenza di scene violente, di contenuti sessuali e di un linguaggio non adatto alla visione dei più giovani.