Avril Lavigne ricrea l’iconico look del video di Complicated

Dal debutto con Complicated al più recente singolo I'm a Mess con YUNGBLUD, nel corso degli anni Avril Lavigne ha sapientemente spaziato tra generi musicali scalando le classifiche di vendita. Tra le sue canzoni più amate troviamo sicuramente My Happy Ending, Girlfriend, When You’re Gone, Head Above Water e Bite Me.

Non sono mancati importanti riconoscimenti. Tra le nomination spiccano ben otto candidature ai Grammy Awards, tra le quali quella nella categoria Best Pop Vocal Album per Let Go contenente anche i brani Sk8er Boi e I’m With You.