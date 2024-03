Benjamin Franklin, il trailer della serie tv con Michael Douglas

Nel trailer della nuova miniserie Benjamin Franklin, in arrivo il 12 aprile con i primi tre episodi su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), l’attore e produttore Michael Douglas affronta spie britanniche, colleghi ostili e informatori francesi. All’età di 70 anni, senza alcuna formazione diplomatica, lo scienziato e politico statunitense Benjamin Franklin aveva intrapreso una missione segreta in Francia, durata otto anni, che aveva contribuito alla vittoria americana della Guerra d’Indipendenza contro la Gran Bretagna. Basata sul libro A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America di Stacy Schiff, vincitrice del premio Pulitzer, la serie tv in otto episodi inizia nel 1776. Franklin, noto in tutto il mondo per gli studi e gli esperimenti sull'elettricità, assume l’incarico di ambasciatore per ottenere dalla monarchia assoluta francese il sostegno alla democrazia e all’indipendenza degli Stati Uniti. Grazie all’ingegno, al carisma e alla fama, il protagonista raggiunge i suoi obiettivi: l’alleanza franco-americana del 1778 e il trattato di pace con la Gran Bretagna del 1783. Ancora oggi, i diplomatici e gli storici qualificano la mediazione di Franklin come il più grande incarico affidato a un singolo ambasciatore nella storia della nazione.