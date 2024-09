Stranger Things 5, Shawn Levy torna finalmente sul set della serie tv

Fresco del successo al botteghino della sua pellicola, Levy torna a casa, per dirla à la Lessie, e approda sul set di Stranger Things per la sua quinta e ultima stagione. Shawn Levy, produttore della serie, dirigerà uno degli episodi finali e ha voluto dirlo al mondo intero pubblicando alcune foto sulla sua pagina Instagram (potete guardare gli scatti in fondo a questo articolo), tra cui uno scatto di Finn Wolfhard e Maya Hawke che vediamo totalmente immersi in una conversazione.

Shawn Levy nella quinta stagione di Stranger Things

In un'intervista con Steve Weintraub del magazine americano Collider rilasciata in occasione del CinemaCon di Las Vegas lo scorso aprile, Levy ha rivelato alcuni dettagli sul suo prossimo ruolo di regista nella celebre serie di Netflix: "Sì. Letteralmente, sto balbettando un po' perché non so se stiamo condividendo troppi dettagli, ma potete fare due conti. Come sapete, ho sempre diretto gli episodi 3 e 4". Stavolta, spiega, "dirigerò un episodio successivo”, aveva spiegato.

"È sempre un mix di entrambe le cose con Stranger Things... Se guardi qualsiasi episodio di Stranger Things, vedrai che i Duffer sono sempre stati ossessionati, come dicono loro, dal 'fare centro'. Dobbiamo farlo in ogni episodio, e abbiamo cercato di fare centro alla fine di ogni stagione. Quindi, puoi scommetterci che tutti noi siamo completamente devoti a fare centro con il finale della serie”, ha proseguito Shawn Levy.

Con l'avvicinarsi della stagione finale, è comprensibile come e quanto la pressione sia alta per Stranger Things: la produzione vuole a tutti i costi garantire ai fan una conclusione soddisfacente.

Il team creativo è pienamente consapevole che i fan sono lì a osservare, a recepire, ad “aspettarsi cose”. Secondo Levy, sono impegnati a soddisfare le alte aspettative impostate dall'impressionante eredità della serie.

Sarà sicuramente un viaggio emozionante, pieno dell'amore, della paura e della nostalgia degli anni '80 che hanno reso questo show iconico.



Di seguito potete guardare le foto condivise da Shawn Levy su Instagram.