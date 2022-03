Deadpool 3, Shawn Levy in trattative per ottenere la regia

Cinema

Ryan Reynolds compie 45 anni: i suoi ultimi film. FOTO

Il 23 ottobre l'attore, comico, sceneggiatore e produttore cinematografico nato in Canada spegne le candeline. Finite da poco le riprese del nuovo film Spirited, ha annunciato di volersi prendere una pausa dal cinema: “È il momento perfetto per un piccolo anno sabbatico”. Ma per il 2022 ha già in programma le riprese del film Free Guy 2 e per il 2023 il terzo capitolo di Deadpool. Ecco le pellicole che lo hanno come protagonista

Ryan Reynolds, comico, sceneggiatore e produttore cinematografico canadese (naturalizzato statunitense), il 23 ottobre compie 45 anni. Fidanzato per 5 anni con la cantante sua connazionale Alanis Morissette, poi sposato con Scarlett Johansson - ma solo per 2 anni -, ora fa coppia con la seconda moglie Blake Lively, conosciuta sul set del film Lanterna Verde. Dopo le riprese del film musicale Spirited ha annunciato di volersi prendere un anno sabbatico dal cinema. Ecco i suoi film più famosi e i nuovi progetti

Spirited (2021) - Film musicale a tema natalizio scritto e diretto da Sean Anders e John Morris, sarà trasmesso in streaming. È la rivisitazione in chiave moderna della novella di Charles Dickens A Christmas Carol. “Trovarmi a cantare, ballare e recitare insieme a Will Ferrell ha fatto sì che molti dei miei sogni potessero avversarsi. Questo è il secondo film che faccio con quella straordinaria attrice che è Octavia Spencer”, ha scritto online l’attore, che ha prestato il volto ad una versione giovane e complessa di Scrooge